Kerstpakketten actie

Sneek- Annie de Vries en Bianca Beitler organiseren ook dit jaar weer een kerstpakkenactie. En stuurden ons het volgende bericht:

“Kerst is weer in aantocht met zijn gezelligheid, cadeautjes en de traditie van de kerstpakketten. Dertiende maanden maken de bekostiging van zoveel gezelligheid vaak mogelijk. Niet iedereen weet dat er nogal wat mensen zijn die met kerst niets extra’s te besteden hebben. Dus hebben enkele particulieren voor het tweede jaar op rij in Sneek een kerstactie op touw gezet om mensen met heel weinig geld een kerstpakket te bezorgen. Door donaties van houdbare voedingsmiddelen en dranken stellen zij kerstpakketten samen en gaan die tegen kerst bezorgen. Echter worden de donaties dit jaar overtroffen door het aantal aanmeldingen. Dus doen wij hierbij een oproep aan u of u nog houdbare etenswaren en dranken in de kast hebt staan, geschikt voor een kerstpakket. Overtollige spullen uit kerstpakketten zijn ook welkom, evenals gewoon nieuwe houdbare boodschappen. Tot 18 december hopen wij op uw goedgeefsheid om de doelgroep een fijne kerst te bezorgen. U kunt contact opnemen met biancabeitler@hotmail.com . Bij voorbaat dank.”