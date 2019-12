Sneek- In het zuiden en oosten van het land hebben ze te maken met mist en/of laaghangende bewolking, dit trekt nog wat noordwaarts. In onze regio hebben we geen last daarvan en momenteel kijken we naar een wolkenloze lucht. Het zonnetje schijnt vandaag, het blijft droog, dit bij een zwakke, af en toe matige zuidwestelijke wind. De temperatuur komt op een 7 graden uit.

Komende nacht wordt de kans op nevel/mist groter voor onze regio en daalt de temperatuur tot dichtbij het vriespunt.

Mocht er inderdaad mist ontstaan, dan hebben we daar morgen eerst ook last van en kan overgaan in laaghangende bewolking. Dit zou de maximumtemperatuur flink temperen en dan wordt het niet warmer dan een 3 a 4 graden. Mocht het met de mist en bewolking allemaal meevallen, dan wordt het nog een 6 graden.

In de nacht naar donderdag ligt de temperatuur rond nul, donderdag droog, wel meest bewolkt.

Vanaf vrijdag krijgen we te maken met een westelijke stroming, gaat de temperatuur in de lift en komen er geregeld storingen over. Zo verloopt vrijdag vrij nat en zondag lijkt een erg natte dag te worden.