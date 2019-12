Bogerman ontvangt licentie voor Bèta Challenge

Sneek-In 2018 startte csg Bogerman met het aanbieden van het Bèta Challenge Programma. De officiële Bèta Challenge licentie mocht de school op dinsdag 3 december in ontvangst nemen. Met dit programma bedient csg Bogerman al haar niveaus van technologisch onderwijs.

Als eerste school in Friesland startte csg Bogerman in 2018 met Bèta Challenge. Een interessant en uitdagend onderwijsprogramma dat aansluit op diverse technologisch getinte vervolgopleidingen in het mbo. In de onderbouw is het programma een vast onderdeel van het curriculum. Wellicht in de toekomst kunnen leerlingen zelf kiezen of zij het bijbehorende vak Technologie en Toepassing blijven volgen en hier examen in doen.

Nu csg Bogerman het Bèta Challenge Programma aanbiedt aan haar mavoleerlingen, heeft de school een volledig aanbod met betrekking tot technologisch onderwijs. Voor leerlingen met havo- en vwo-niveau was er al de optie om voor het technasium te kiezen en leerlingen van de beroepsgerichte leerwegen van het vmbo-Vakcollege kunnen kiezen voor de beroepsgerichte profielen Produceren, Installeren, Energie en Bouw, Wonen en Interieur. Met het aanbieden van al deze opties speelt csg Bogerman in op de trend van kansrijke beroepen in de techniek.

Het programma is nog maar een jaar geleden van start gegaan op csg Bogerman en toch is het al een succes. Theo Kuijper, een van de docenten van dit programma, zegt over Bèta Challenge: “Leerlingen krijgen bij dit vak de kans boven zichzelf uit te stijgen. Ze kunnen hun creativiteit kwijt met echte opdrachten van opdrachtgevers uit het werkveld.”

Na een toetsing van de kwaliteit van het Bèta Challenge Programma van de school, mocht csg Bogerman op dinsdag 3 december een officieel Bèta Challenge licentie in ontvangst nemen. Hierdoor is het Bèta Challenge programma een volwaardig onderdeel van het onderwijsprogramma van csg Bogerman geworden. Met veel plezier en goede moed gaat de school aan de slag met de verdere ontwikkeling van het vak Technologie en Toepassing binnen het Bèta Challenge Programma.