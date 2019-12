Enkele bui

Bij sommigen winterliefhebbers klopte het hart al wat sneller afgelopen weekend toen de temperatuur in de nacht iets onder nul uitkwam, maar gelet op de vooruitzichtenkaarten is er weinig hoop op winterweer. Enige wat er kan voorkomen is wat vorst in de nacht. Later in de week wordt die kans al weer teniet gedaan, de westelijke stroming komt vanaf vrijdag goed op gang en stuwt de temperatuur weer naar de dubbele cijfers overdag.

Vandaag zien we een wisselend weerbeeld. Vanaf zee kan er een buitje overtrekken, voor de rest ook opklaringen. De temperatuur 7 a 8 graden als maximum, de wind waait zwak tot matig uit het west tot noordwesten. .

Komende nacht wisselend bewolkt, mogelijk nog een buitje, en we houden het vorstvrij, minimumtemperatuur 2 graden.

Morgen wolken en zon, droog, zuidwestelijke wind, 7 graden.

Woensdag mogelijk eerst mist, daarna een vrij zonnige dag en bij een zuidelijke wind wordt het een graadje of 7. In de nacht naar donderdag een graadje vorst.

Dirk van der Meer