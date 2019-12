INGEZONDEN-Actie voor dierenasiel Sneek

Sneek- Iris Dijs komt in actie voor het dierenasiel in Sneek. En stuurde ons de volgende mail: “Ik (Iris Dijs) heb mijn vrienden en familie gevraagd om in plaats van een kerstkaartje een donatie te doen op mijn gofundme pagina. Om het dieren asiel in Sneek te steunen! Ik wil graag geld inzamelen voor het dierenasiel in Sneek die deze donaties goed kunnen gebruiken voor nieuwe attributen voor de dieren die ze dan ook goed schoon kunnen houden. En voor voedsel voor de dieren. Ik hoop met deze actie de dieren ook een enigszins mooie kerst te gunnen geven. Elke kleine bijdrage helpt al! Als is het bedrag van een postzegel. Doet u mee? Het is goed voor de dieren. Beter voor het milieu. En het kost minder tijd! Win win win!”

U vindt de link op onze pagina’s:

Facebook ladylola

Instagram @ladylolathecat

@olanragdoll

@krazymeows

Of. @cat_isfaction

Of website : https://www.gofundme.com/f/help-the-shelter-in-sneek?utm_medium=copy_link&utm_source=customer&utm_campaign=p_lico+share-sheet