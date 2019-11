X-MAS Sneek op zondag 8 december

SNEEK – De maand december is het centrum van Sneek het decor voor een warme winterse kerstsfeer. De grote Kerstbomen worden weer opgetuigd en heel Sneek is gehuld in sfeervolle kerstverlichting. Met extra koopavonden, koopzondagen en diverse winterse kerstactiviteiten is het winkelcentrum van Sneek in de decembermaand zeker een (winkel)bezoek waard!



Zondag 8 december bruist het kerstgevoel ‘de pan uit’! Met de XMAS editie van het mode-, beauty- en lifestyle-event MooiSneek, met veel ludieke activiteiten in heel veel winkels, de Kerst-& Dickensmarkt op het Grootzand en in de Scharnestraat kom je al helemaal in de Kerstsfeer, voor zover je dat nog niet was! Via de Galigastraat kunnen bezoekers het rondje vervolgen naar de Marktstraat, waar de XMAS editie van Lekker Sneek wordt georganiseerd en waar je kunt genieten van culinaire winterhapjes. Met straattheateracts, zoals Rudolf met zijn draaiorgel, Dickens steltlopers en ‘the Sneezing Man’, en livemuziek in de binnenstad is Sneek op zondag 8 december ‘the place to be’ voor jouw kerstinkopen!

Lekker Sneek XMAS

Van 12.00 tot 18.00 uur kun je genieten van de culinaire hoogstandjes van vele horeca ondernemers uit Sneek rond de Marktstraat en de Wip. De verwarmde houten Kersthuisjes zorgen voor een echte kerstsfeer waar tongstrelende winter- en Kerstspecialiteiten geserveerd worden tegen een decor van kerstbomen, sneeuw, en livemuziek. En niet te vergeten opgevrolijkt door straattheateracts van onder meer Rudolf en zijn draaiorgel, The Sneezing Man en diverse Charles Dickens steltlopers. Pas je wel op, want af en toe wordt er een vuurspuwshow gegeven.

Kerst – & Dickensmarkt Grootzand & Scharnestraat

Op de kades van het Grootzand en het gezellige Scharnestraatje vindt van 12.00 tot 17.00 uur een gezellige kerstmarkt plaats in Dickensstijl. Bij de kerstkramen treft u kerstdecoraties, handnijverheid, woonaccessoires, feestelijke sieraden & kleding, speelgoed en culinaire heerlijkheden aan. Een gezellige sfeer waarin je je kerstinkopen alvast kunt gaan doen bij één van de vele kramen. In de Scharnestraat treden de Christmas Voices weer op met hun kerstrepertoire.

MooiSneek XMAS op extra koopzondag

Veel winkels verzorgen tijdens de XMas editie van Mooi Sneek ludieke activiteiten in of bij hun winkel, zoals flitsmodeshows, hapjes en drankjes, workshops en /of demonstraties. De deelnemende winkels zijn herkenbaar aan een opgetuigde Kerstboom voor hun entree.

Kinderplein Schaapmarktplein

Voor de kinderen zijn er op het Schaapmarktplein leuke activiteiten; zo kun je je laten schminken als ijsprinses, Christmas tree, Kerstelf of Rudolph the RedNose Reindeer! En zijn er kinderworkshops verzorgd door circus Salto. Ook zijn er Charles Dickens figuren, sommige op stelten en er spuwt er zelfs eentje met vuur. De roofvogelman zal er ook zijn, ook altijd leuk om even te kijken voor kinderen.

Op de foto met de Kerstman & zing mee met de leukste kerstliedjes

In een sfeervol kerstdecor aan de Wijde Burghstraat zit de enige echte Kerstman met zijn kerstelfjes in een eigen Kersttent. De fotograaf zet je graag op de kiek tussen 14.00 uur en 16.00 uur. De foto’s zijn na het weekend te vinden op de site Sneek.nl. Tijdens de fotoshoot zullen muziekstudenten van het Atrium Sneek een aantal keren een akoestisch optreden verzorgen waarbij ze verschillende kerstnummers ten gehore brengen. Ze worden afgewisseld door het zangduo Petra en Marije die vanuit hun retrocaravan je terug in de tijd brengen met hun Rock & Retro Kerst-editie waar ze de leukste kerstliedjes en liedjes met een knipoog naar de jaren 60 zingen. Meezingen mag!

Kerststukjes maken

Onder begeleiding van Hortensia kun je op de Wijde Burgstraat een kerststukje maken. Daarnaast bieden zij een uitgebreid assortiment kerstartikelen aan.

Flashmob Oosterdijk

De Putkapel uit Sneek verrast bezoekers op de Oosterdijk met een heuse ‘flashmob’. Zij verschijnen plotseling uit winkels en sluiten aan bij de spelende muzikanten. Dit begint met één muzikant aan één kant van de Oosterdijk en dit ‘zwaan-kleef-aan’ optreden eindigt aan de andere kant van de Oosterdijk. Deze act wordt 3 x uitgevoerd: om 13.30, 14.30 en 15.30 uur.

Live muziek

Tijdens X-Mas Sneek worden bezoekers op meerdere plaatsen prettig verrast door livemuziek en straatacts. Niet alleen bij de Marktstraat maar ook verderop in de binnenstad zijn er diverse Dickens personages, die de winkelstraten op zijn kop zetten. Intussen worden op de Wip musicalmedleys afgewisseld met traditionele en moderne kerstmuziek van TimmTamm. Op de Oosterdijk zal dweilorkest De Putkapel een XMAS act laten zien en natuurlijk zal hun normale muziekrepertoire niet ontbreken, waarop het winkelend publiek kan meedeinen.

Wijzigingen voorbehouden: voor het actuele programma verwijzen wij naar www.sneek.nl.