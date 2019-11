De maand november loopt op haar eind en we kunnen concluderen dat deze maand weinig winterse perikelen heeft gebracht. Ook komende tijd is dit niet aan de orde, hooguit wat vorst in de nacht. Verder verliep de maand met neerslag bij ons in Sneek iets te nat, qua temperatuur vrij normaal.

Vandaag is het wisselend bewolkt en kan er nog een bui(tje) voorkomen. De wind waait uit het noordwesten, matig, temperatuur 8 graden.

Komende nacht zijn er opklaringen, een buitje is nog steeds mogelijk. De temperatuur daalt naar een twee graad boven nul, aan de grond is vorst mogelijk.

Morgen opklaringen, kans op een bui is erg klein. Wind waait uit west tot noord en de temperatuur ligt rond de 7 graden. In de nacht naar zondag ligt de temperatuur rond nul.

Zondag is het meest bewolkt en waait er een noordelijke wind. Het wordt die dag niet veel warmer dan 5 graden. Maandag wisselend bewolkt, noordwestelijke wind en wordt het 7 graden. Voorlopig nog geen zicht op winterweer.

Dirk van der Meer