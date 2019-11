Voorleeswedstrijd Thomas van Aquinoschool in Sneek

Sneek-Vandaag was de voorleeswedstrijd voor de groepen 5 tot en met 8 op de Thomas van Aquinoschool in Sneek. In de groepen waren de afgelopen weken de voorrondes. De jury, bestaande uit een vader, een leerling van groep 8, de winnares van vorig jaar en de leesconsulent, hadden de moeilijke taak om uit de zes voorlezers twee winnaars te kiezen. Van de groepen 5 en 6 is Amira de winnares geworden en van de groepen 7 en 8 is Nouriya te winnares geworden. Nouriya mag de school vertegenwoordigen op de regionale finale.