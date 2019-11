Sneek – Maandagavond 16 december a.s. 19.30 uur is er een kerstoptreden van Koraalorkest Hymne in de Parkflat Stadsfenne. De zaal is open vanaf 19.00 uur. De muzikale leiding is in handen van de dirigent Menno Haantjes uit Bakkeveen en de 27 leden van Hymne bespelen koperinstrumenten en saxofoons.

Gasten zijn van harte welkom.