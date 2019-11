Coöperatie AB Vakwerk viert jubileumfeest in Theater Sneek

Sneek – Uitzendcoöperatie AB Vakwerk stond afgelopen donderdag uitgebreid stil bij haar 60-jarig bestaan. Tijdens een speciale jubileumavond in Theater Sneek werden 600 genodigde leden en oud-bestuurders van de coöperatie onder meer getrakteerd op een voorstelling van cabaretier Pieter Derks. Algemeen directeur Marco Meijer blikte in het theater terug op 60 jaar coöperatief ondernemen. Ook gaf hij alvast een doorkijkje naar de beoogde ontwikkeling van AB Vakwerk in de komende jaren.

AB Vakwerk pretendeert de oudste bemiddelaar van flexibele arbeid in Nederland te zijn. De wortels van de van oorsprong agrarische coöperatie liggen zowel in Friesland als in Noord-Holland. 14 december 1959 markeert de start van het bedrijf. In Aldeboarn werd toen de eerste ‘Coöperatieve Boerenhulpverleningsdienst’ opgericht. Dit initiatief leidde al snel tot navolging in andere delen van het land. Om slagkracht te vergroten, werden in de jaren daarna lokale verenigingen samengevoegd tot regionaal opererende coöperaties. In 2000 ontstond zo ook de coöperatie AB Fryslân, die op haar beurt in 2009 fuseerde met AB Noord-Holland. Om meer eenheid uit te stralen, werd in 2012 de naam ‘coöperatie AB Fryslân & Noord-Holland’ gewijzigd in ‘AB Vakwerk’.

Marco Meijer staat sinds 1 september 2018 aan het roer bij de personeelsvoorziener. Zijn opdracht is om het bedrijf klaar te stomen voor de toekomst. Hij legt uit: ,, De arbeidsmarkt verandert. Door uiteenlopende factoren blijft het tekort aan vakmensen oplopen. Platgezegd regisseren we op dit moment het werk van onze klanten door medewerkers te koppelen c.q. beschikbaar te stellen. Waar we naartoe willen, is talentvolle mensen zelf opleiden in eigen vakscholen en hen geschikt maken voor de nieuwe arbeidsmarkt. We worden een echt opleidings- en detacheringsbedrijf.”

AB Vakwerk telt op dit moment elf vestigingen verspreid over Friesland, Noord-Holland, Groningen en Flevoland. Er werken zo’n 6000 mensen, waarvan 1100 in vaste dienst. De coöperatie heeft bijna 4000 aangesloten agrarische leden, waarvoor zij de bedrijfscontinuïteit garandeert. Daarnaast levert AB Vakwerk personeelsdiensten aan opdrachtgevers in de agri & food, grond-, weg- en waterbouw, reguliere bouw, industrie, logistiek & transport, techniek en het groen. Half december wordt nog een groot jubileumfeest in Den Helder georganiseerd voor de medewerkers.

Fotobijschrift: ‘Leden en oud-bestuurders kwamen in Theater Sneek bijeen voor het jubileumfeest van de coöperatie AB Vakwerk.’

Foto: Iwan van Nieuwenhoven