Werkzoekenden op bezoek bij werkgevers

Sneek- Om werkzoekenden kennis te laten maken met verschillende vakgebieden organiseerde de gemeente Súdwest-Fryslân samen met Fryslân werkt, UWV en Pastiel op donderdag 28 november een Inspiratietour langs meerdere werkgevers. Voor werkgevers een mooie kans om te laten zien voor welke banen ze personeel zoeken en voor werkzoekenden een mooie kans om te ontdekken welke diverse functies er mogelijk zijn bij werkgevers. Een mooie win-win situatie.

Inspiratietour

Een groep van vijfentwintig werkzoekenden stapte ’s ochtends in Sneek in een bus voor een tour langs vier verschillende werkgevers in Súdwest-Fryslân: Rooth Multiservice, Patyna en Aan de Gracht en Douma Staal in Sneek. De werkzoekenden kunnen vaak niet meer aan de slag in hun oude vakgebied. De werkgevers waar ze op bezoek zijn geweest bieden wellicht nieuwe kansen.

Nieuw vakgebied Vaak blijven mensen zoeken naar werk in branches die bij hun bekend zijn, maar waarin moeilijk werk meer te vinden is. Met de Inspiratietour wil de organisatie werkzoekenden enthousiast maken en hun interesse wekken voor andere vakgebieden. “Bedrijven kunnen moeilijk mensen vinden voor openstaande vacatures”, zegt wethouder Maarten Offinga van Súdwest-Fryslân.

“Met deze inspiratietour willen we de werkzoekenden enthousiast maken voor nieuwe werkgebieden bij deze bedrijven. Daarnaast willen we meer de verbinding leggen en de drempel verlagen tussen werkgevers en werkzoekenden.” Persoonlijke begeleiding Als er interesse is voor een bedrijf of baan in een nieuwe branche biedt de gemeente Súdwest-Fryslân en de samenwerkende partners de werkzoekenden een loopbaanadviesgesprek aan. Hierbij kan worden gekeken naar wat er nodig is om aan de slag te kunnen in het nieuwe vakgebied. Ook kan de werknemer bijvoorbeeld meelopen bij een bedrijf of een werkervaringsstage doen.

Foto: De groep werkzoekenden op bedrijfsbezoek bij Douma Staal