Startstein voor replica VOC-schip ‘De Lankhorst’ uit afvalplastic

Sneek- Edwin en Liesbeth ter Velde gooiden drie jaar geleden het roer om. Ze gaven hun baan op voor hun missie: nooit meer iets weggooien. Met een eigengebouwde terreinwagen aangedreven op zonne-energie, overleefden ze een maand op Antarctica. Maar al snel volgde een nieuwe droom: een VOC-fluitschip uit afvalplastic.

Afgelopen vrijdag 22 november was in Hoorn het startsein voor de bouw van de eerste replica van dit schip. De bedenkers willen met dit experiment de transitie naar ‘een circulaire maatschappij’ versnellen. Lankhorst Engineered Products uit Sneek is, als ontwikkelaar en producent van een divers palet aan producten uit gerecycled kunststof, betrokken bij de realisatie van dit project.

De bouw van werkboot ‘De Lankhorst’ is de ultieme test voor het grote werk. Er moet nog veel materiaalonderzoek gedaan worden om van afvalplastic, degelijke bouwmaterialen te kunnen maken. De werkboot zal uiterlijk in augustus 2020 klaar zijn, dan vaart hij mee met Sail Amsterdam.

Foto: NH-Nieuws