Recordprijzen voor tekeningen Jopie Huisman

IJLST – Werken van de Friese kunstschilder Jopie Huisman blijven bij verzamelaars geliefd! Dit kwam tot uiting tijdens het bieden op de twee werken van de schilder die afgelopen dinsdagavond 26 november werden geveild in IJlst bij veilinghuis Ald Fryslân.

Het eerste werk wat werd geveild, was een tekening met een voorstelling van een paar oude, afgetrapte, versleten werkschoenen. De zeer gedetailleerde tekening die tot in de kleinste finesse is uitgewerkt, bracht een recordopbrengst op van € 29.400,– inclusief opgeld. De tekening was ooit geschonken door Jopie aan een vriendin, die het tijd vond om nu een ander te kunnen laten genieten van dit bijzondere werk. De tweede tekening die onder de hamer kwam, betrof een klein landschapje met daarin een getekend hok toebehorende aan Sjoerd bij Gaast. Dit betrof een werk met gemengde techniek en potlood. Voor deze kleine fraai uitgewerkte tekening werd een bedrag geboden van € 7.600,– inclusief opgeld. Frappant is dat de diverse bieders zowel verzamelaars als de professionele kunsthandelaren, die op deze werken af waren gekomen, allemaal van buiten Friesland afkomstig zijn!