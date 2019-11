Hoogspanningskabels ondergronds langs de A7

Bolsward- Hoogspanningsnetbeheerder TenneT maakt het net in Westelijk Friesland klaar voor de toekomst. Nieuwe hoogspanningsstations en kabels gaan zorgen voor een blijvende leveringszekerheid, meer aansluitmogelijkheden door Liander van duurzame initiatieven en meer transport van duurzame elektriciteit zoals van Windpark Fryslan. Vandaag werden bij Bolsward de eerste meters kabel door de mantelbuis getrokken.

Het versterken van het hoogspanningsnetwerk in Westelijk Friesland dor TenneT omvat:

– Aanleg van een 31,5 kilometer lange 110 kV-hoogspanningsverbinding tussen Bolsward en Heerenveen

– Uitbreidingen op het hoogspanningsstation Oudehaske (Heerenveen)

– Uitbreiding op hoogspanningsstation Lauwers (Tytsjerk)

– Voorbereidingen voor een nieuw 110 kV-hoogspanningsstation bij Bolsward (ten westen van bedrijventerrein De Marne)

110 kV-hoogspanningsverbinding ondergrondse aanleg langs A7

In september zijn de werkzaamheden voor de aanleg van de ondergrondse 110 kV-hoogspanningsverbinding tussen Bolsward en Heerenveen (Oudehaske) gestart. De verbinding loopt grotendeels zuidelijk in de berm van de A7. Eind volgend jaar is het werk klaar.

Aannemer Visser & Smit Hanab legt de ruim 31,5 kilometer lange verbinding aan. Het grootste deel van de kabels, komt te liggen in een sleuf. Onder meer bij kruisingen met wegen, watergangen en de spoorwegovergang bij Sneek legt de aannemer de verbinding er onderdoor aan met horizontaal gestuurde boringen. Bij elkaar is dit 14,5 kilometer.

De aanleg vindt plaats in fasen. Het werk is begonnen ter hoogte van de afrit Bolsward Oost en de komende maanden wordt gewerkt tot aan de afrit Sneek Centrum. Hierna volgen de werkzaamheden volgend jaar van Joure naar Heerenveen (hoogspanningsstation Oudehaske).

De hoogspanningsverbinding sluit aan op de23 kilometer lange kabelverbinding die nu in opdracht van het Windpark Fryslan wordt aangelegd op en vanaf de Afsluitdijk. Totaal legt Visser Smit en Hanab 400 kilometer kabels in de Friese grond.

Hoogspanningsstations

Onder andere voor het windpark breidt TenneT de transformator en schakelcapaciteit op het 110 kV/220 kV-hoogspanningsstation Oudehaske (Heereveen) uit.

Daarnaast wil TenneT een nieuw hoogspanningsstation bouwen bij Bolsward, westelijk aansluitend op De Marne (Klaverweg). Ministerie en TenneT werken de locatie nu uit in een (ontwerp) inpassingsplan. Ingebruikname van het hoogspanningsstation is gepland in 2022. Dit hoogspanningsstation zal uiteindelijk windpark Fryslan maar ook andere duurzame initiatieven via de nieuwe kabelverbinding aansluiten op het elektriciteitsnet.

Ook hoogspanningsstation Lauwers bij Tytsjerk (Leeuwarden) wordt klaar gemaakt voor de toekomst. In de loop van 2020 starten hier uitbreidingswerkzaamheden, onder meer voor nieuwe schakelvelden.

Meer informatie Meer en actuele informatie over de kabelaanleg is te vinden op www.tennet.eu/marnezijl-oudehaske.

Hier is ook een animatie te vinden van de kabelverbinding langs de A7: https://www.youtube.com/watch?v=AY4jfL7ppn0

Informatie over netversterking Westelijk Friesland en de locatie van het nieuw te bouwen 110 kV-hoogspanningsstation, zie: www.tennet.eu/westelijkfriesland