Circulaire 11 Steden talkshow RUG/Campus Fryslân in Sneek

Sneek- RUG/Campus Fryslân organiseert in samenwerking met Provincie Fryslân ‘De circulaire 11-stedentocht’, een reeks talkshows langs de elf steden waarin je kennismaakt met circulaire economie en duurzaamheid. Professor Gjalt de Jong en Wini Weidenaar hosten deze bijzondere talkshows. Sneek is de derde in de rij na Leeuwarden en Franeker.

Tijdens deze editie staan ambities en groen centraal. Jannewietske de Vries (foto), inmiddels een jaar burgemeester van de gemeente Súdwest Fryslân, schuift aan tafel aan en gaat in op de ambities van de gemeente, in het bijzonder op het gebied van circulaire economie. Bouwe de Boer, van de Elfwegentocht die in 2018 voor het eerst plaatsvond in Friesland, gaat de tocht verder uitbreiden naar Groningen en Drenthe en wellicht zelfs landelijk.

Anja Kanters, directeur van Donker Groep uit Sneek, is de derde tafelgast. Donker Groep is een groenbedrijf dat in 2035 volledig circulair wil functioneren, hoe? Dat vertelt Anja in deze editie van de talkshow. Met Bregje Hamelynck, eigenaar van Ús Hôf, wordt de avond afgesloten. Ús Hôf is een weiland dat zich ontwikkelt tot een klein paradijs vol groenten, fruitbomen, bessenstruiken en bloemen; een vorm van landbouw die de relatie tussen producent en consument weer herstelt.

De talkshow vindt plaats op 17 december om 20:00 uur in De Walrus (Leeuwenburg 11, 8601 CG) in Sneek en is vrij toegankelijk. Wel is het noodzakelijk om een ticket te reserveren. Dit kan via www.rug.nl/cf/events/.