Amnesty International schrijft voor jongeren tijdens Write for Rights 2019

Sneek- Op 10 December is het Internationale Dag van de Rechten van de Mens. Op deze dag komen wereldwijd honderdduizenden mensen in actie en schrijven brieven voor andere mensen die onrecht is aangedaan. Tijdens de Write for Rights 2019 besteedt Amnesty

International speciale aandacht aan kinderen en jongeren. Amnesty International voert actie voor tien jongeren uit Canada, China, de Filippijnen, Nigeria, Zuid-Soedan, Mexico, Iran, Griekenland, Wit-Rusland en Egypte.

Overal wordt geschreven

In heel Nederland gaan mensen brieven schrijven. Alleen thuis, of samen in een café, buurthuis, bibliotheek, school, bij de sportclub of tijdens een van de vele schrijfevenementen die in het hele land worden gehouden. Mensen schrijven brieven met pen en papier of online. Om autoriteiten op te roepen de jongeren die onrecht is aangedaan te steunen.

Ook in Súdwest Fryslân wordt volop geschreven: op dinsdagavond 10 december van 17.00 tot 21.00 uur bij Perron2 te IJlst, en op 14 december In de Bibliotheek te Sneek 10.30 uur tot 16.00 uur, iedereen is welkom om in actie te komen.

Speciale landelijke gast: Moses Akatugba uit Nigeria

Op woensdag 20 november – de Internationale Dag van de Rechten van het Kind – is de officiële start van Write for Rights 2019. In dat kader komt de Nigeriaan Moses Akatugba naar Nederland. In 2005 werd de toen 16-jarige Akatugba opgepakt op verdenking van het stelen van telefoons. Hij werd gevangengezet, gemarteld en ter dood veroordeeld. In 2014 schreven mensen tijdens Write for Rights wereldwijd massaal voor zijn vrijlating.

En met succes: Akatugba kwam uiteindelijk in 2015 vrij. Toen hij vernam dat zoveel mensen voor hem in actie waren gekomen, zei hij: ‘Ik ken deze mensen niet, ik heb hen nooit ontmoet, maar toen ik om hulp schreeuwde, kwamen ze massaal in actie om mij te redden. Ik heb voor hen gebeden en beloof me in te gaan zetten voor slachtoffers van marteling en terdoodveroordeelden. Toen ik hoorde wat er allemaal voor me is gedaan door Amnesty International, was ik de gelukkigste man op aarde. Ik hou van jullie allemaal.’

Write for Rights heeft effect

Tijdens Write for Rights schrijven mensen naar autoriteiten van verschillende landen. Ze komen in actie voor mensen die onrecht is aangedaan. Mensen die gevangenzitten omdat ze opkomen voor de rechten van anderen, die worden gemarteld omdat ze voor hun mening uitkomen of die worden bedreigd om wie ze zijn. Door al die brieven verandert hun leven: ze komen vrij, hun marteling stopt of ze krijgen bescherming. Een lawine aan brieven maakt indruk en dwingt wetshandhavers om te veranderen. Want niemand wil bekendstaan als onderdrukker, folteraar of tiran.’ Dit jaar wordt er geschreven voor tien jongeren.