Sneker fotograaf Tom Coehoorn wint internationale fotoprijs

Sneek- Sneker fotograaf Tom Coehoorn, o.a. bekend als dé skûtsjefotograaf, heeft een internationale fotoprijs in de Mirabaud Yacht Racing Image Contest in de wacht gesleept.

Voor de wedstrijd leverde Coehoorn een spectaculaire foto in die hij maakte van het skûtsje De Zes Gebroeders. De skûtsjewedstrijd werd gehouden op de Burgumer Mar. De foto van Coehoorn kreeg de meeste stemmen uit een selectie van 80 ‘Yacht Race Photo’s, uit maar liefst 29 landen. Er werden 2200 stemmen uitgebracht op de winnende foto. Een prijs van € 500 en wereldwijde aandacht is Coehoorn zijn deel.

De Mirabaud Yacht Racing Image Contest is een internationale fotoprijs voor professionele fotografen van over de hele wereld. Het doel is ,,om het shot te vinden dat het beste de essentie en opwinding van de zeilsport vertegenwoordigt en de sport bij een breder publiek te promoten’’, aldus de omschrijving.