Re-fit zorgt voor vermindering van schoolziekteverzuim door erkenning en eigen regie

Sneek- Jongeren doorbreken door middel van een training de neerwaartse spiraal en gaan weer meer naar school. Deze training heet Re-Fit en is bedoeld voor jongeren met (dreigend) schoolverzuim als gevolg van onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten. De training start in februari. Op 12 december organiseert Steunpunt Onderwijs Noord een informatieavond in Beetsterzwaag over Re-Fit en schoolziekteverzuim, voor leerlingen, ouders en professionals.

Perspectief Leerlingen krijgen weer perspectief door een oplossingsgerichte benadering. Vaak is er geen duidelijke oorzaak voor de klachten gevonden. Wanneer jongeren de oorzaak zouden kennen, biedt dat in veel gevallen nog geen oplossing. Zonder de oorzaak te kennen, kun je wel tot een oplossing komen. Door kleine haalbare stapjes te zetten richting het eigen doel, krijgt de leerling weer perspectief. De leerling leert stap-voor-stap hoe hij/zij weer aan kan sluiten bij de lesstof.

Regie Re-Fit legt de regie bij de leerling. De leerling is de sleutel tot de oplossing. Alleen de jongere zelf voelt wat mogelijk is en kan eigen keuzes maken. De Re-Fit trainers begeleiden de leerling hierbij.

Gezien De jongere voelt zich gezien en ervaart dat het verschil maakt dat hij of zij op school is. Erkenning voor de last die jongeren ervaren is een voorwaarde om in contact te blijven en samen verder te komen.

Balans De jongere brengt het dagritme in balans, doet succeservaringen op en neemt weer (meer) deel aan het schoolprogramma. De jongere leert zijn/haar eigen grenzen kennen en een balans te vinden in rust en activiteiten. De jongere begint met een laag activiteitenniveau, zodat successen behaald kunnen worden. Dit is een basis om stap-voor stap schoolgang op te bouwen.

Steunpunt Onderwijs Noord Re-Fit is een aanbod van Steunpunt Onderwijs Noord. Het Steunpunt ondersteunt bij het bieden van passend onderwijs aan zieke leerlingen en leerlingen met een beperking, vanuit de overtuiging dat we leerlingen met de juiste ondersteuning meer kansen kunnen bieden. Voor meer informatie over Re-Fit en jongeren met schoolziekteverzuim, bent u van harte welkom op onze informatieavond in Beetsterzwaag. Aanmelden voor de informatieavond kan via de website van Steunpunt Onderwijs Noord.