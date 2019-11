Hoe zou het met Rob Verlinden zijn?

Ingezonden – Het zijn de jaren negentig en Eigen Huis & Tuin is het kijkcijferkanon van RTL4. Er wordt verbouw, geklust en gekletst. Rob Verlinden doet de tuin.

Het programma ontstond in 1993 uit het klusprogramma Eigen huis en Flora magazine. In het eerste programma zwaaide timmerman Nico Zwinkels de scepter, bij de tweede was het Rob Verlinden. Er werden houten schuren getimmerd, houten garages verbouwd en woonkamers opnieuw ingericht. De presentatie was in al die jaren onder meer in handen van Manuëla Kemp, Myrna Goosen en Irene Moors.

Hovenierszoon uit Eemnes

Rob Verlinden viel direct al in de smaak bij menig tuinliefhebber. Het was overigens niet voor het eerst dat hij op televisie te zien was. In 1986 had hij een tuinrubriek in Avro’s Service Salon. De hovenierszoon uit Eemnes stapte begin jaren negentig over naar RTL4 om Flora Magazine te gaan presenteren dat niet veel later samen werd gevoegd tot Eigen Huis & Tuin.

In 2004 valt het doek voor voor het programma. De reden: Zwinkels en Verlinden zijn te oud. De klussers Lodewijk Hoekstra en Thomas Verhoef nemen het over met Corine Boon als presentatrice. Later opgevolgd door Quinty Trustfull, die in 2015 wordt vervangen door Evelyne Struik en Froukje De Both. De Both verlaat een jaar later het programma.

Robs Grote Tuinverbouwing

Verlinden gaat in 2010 zonder Zwinkels verder met het programma Tuinruimers, het latere Robs Grote Tuinverbouwing bij SBS6. Of het nu gaat om de planten die Verlinden in de tuin zet, een bestrating aanlegt of een prieel aan de tuin toevoegt, ook dit programma mag zich verheugen op een grote schare fans.

Volgens Verlinden is het succes te danken aan het feit dat het in de kern een heel puur programma is. “We praten in gewone mensentaal over het onderwerp. Er wordt nog steeds gedacht dat je alleen met groene vingers een goede tuinman kan zijn. Klinkklare onzin, daarom zeg ik ook al 30 jaar op televisie: “Ik heb geen groene vingers, maar vieze vingers.” Het is allemaal niet zo ingewikkeld als mensen het maken, maar je moet wel de handen uit de mouwen steken om van je tuin te genieten,” vertelt hij in een interview aan Televizier. Naast dit programma schrijft Verlinden ook nog drie boeken: Tuinieren met gevoel (2005), De Tuinruimers (2006) en Groene spreekuur (1996).

Familiebedrijf sinds 1974

Als Verlinden in 2016 een spierziekte overvalt, kondigt hij twee jaar later aan dat hij het rustiger aan moet gaan doen. Hij is dan 68 jaar. “Ik zou nooit honderd procent kunnen stoppen. Ik zal altijd iets omhanden moeten hebben. Maar ik merk wel dat mijn lichaam de zware tuinarbeid niet altijd meer aankan. Dat gebeurde twee jaar geleden voor het eerst en ik weet nu dat ik bepaalde werkzaamheden gewoon niet meer moet doen,” vertelt hij de media.

Het televisieprogramma werd in 2018 overgenomen door Ivo Putman en heet vanaf dat moment De Grote Tuinverbouwing. Het tuinbedrijf van Verlinden in Laren lijkt nog volop te draaien. Dat tuinbedrijf nam Rob in 1974 van zijn vader over. Onder zijn leiding groeide het uit tot een succesvolle onderneming, gespecialiseerd in het ontwerpen van exclusieve tuinen.

Het laatste nieuws over Rob Verlinden betreft zijn privéleven. Hij zou in een vechtscheiding verkeren. Hij was 27 jaar samen met zijn partner Robert.