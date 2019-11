De Diken in Sneek centraal in nieuw programma Omrop Fryslân

Sneek- Over het praktijkonderwijs en zijn leerlingen bestaan veel vooroordelen. Omrop Fryslân heeft daarom in samenwerking met het praktijkonderwijs Fryslân de serie ‘Ik bin PRO’ gemaakt. In ‘Ik bin PRO’ loopt presentator Raynaud Ritsma mee op drie Friese scholen voor praktijkonderwijs, om eens achter het stigma van ‘moeilijk lerende kinderen zonder toekomstperspectief’ te kijken. De Diken in Sneek is één van de drie scholen die bijna een jaar lang is gevolgd.

Afgelopen week werd bekendgemaakt dat leerlingen van het praktijkonderwijs die aan hun eerste baan beginnen, ook komend jaar op begeleiding kunnen rekenen. De regering heeft daar geld voor vrijgemaakt. In Fryslân gaan zo’n 1500 kinderen naar het praktijkonderwijs. Zij kunnen het VMBO-diploma niet halen, omdat ze moeite hebben met leren. Veel kinderen op het praktijkonderwijs hebben last van een laag zelfbeeld.

Volgens docent Nynke Tiersma van De Diken is het een belangrijk onderwerp: “Minsken tinke dat wy as skoalle meidogge oan de ûnderkant, wylst wy echt in skoalle binne dy’t der ta docht. Ik bin derfan oertsjûge dat ús learlingen in belangryk stik yn de mienskip ferfolje kinne. As ik sjoch nei de iepenheid en direktheid dy’t ús learlingen hawwe, dan is dat safolle wurdich.”

Onterechte stempel

In ‘Ik bin PRO’ wordt het verhaal geschetst van het stigma waar de kinderen last van hebben. Een verhaal dat ook als spiegel dient voor ons onderwijssysteem en de prestatiemaatschappij waar wij in leven. De gesprekken maakten ook op de opnameploeg veel indruk vertelt presentator Raynaud Ritsma: “Wat ik hiel lestich fûn om te sjen is dat dizze bern wol hiel graach foarút wolle, mar om’t sy sa faak te hearren krigen hawwe dat sy neat kinne, hawwe sy it gefoel dat dat ek echt sa is. Der wurdt in stimpel op dy bern drukt, mar dy stimpel is net terjochte. Nim de muoite om te sjen nei ‘Ik bin PRO’, want ik bin der fan oertsjûge datst op in hiele moaie oare wize nei it praktykûnderwiis sjen silst.”

De vreugde en het verdriet van het PRO zie je vanaf 22 januari iedere woensdag om 17.30 uur bij Omrop Fryslân in ‘Ik bin PRO’.