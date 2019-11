Bewolkt en nattig

Sneek- Vanmorgen trekt er nog een regengebied over, dan is er een droge periode, daarna trekt er al weer een regengebied over. Tevens staat er een matig tot (vrij) krachtige wind uit het zuid tot zuidwesten, later wordt ze west. De temperatuur hoog voor de tijd van het jaar en ligt rond de 10 graden.

Komende nacht blijft het bewolkt en valt er geregeld regen, met een temperatuur van 9 graden als minimum beleven we opnieuw een zeer zachte nacht.

Morgen blijft de bewolking overheersen en trekt er opnieuw een regengebied over, ditmaal van noordwest naar het zuidoosten. Met een 11 graden als maximum is het weer erg zacht voor de tijd van het jaar. Stevige wind uit het zuidwest tot noordwesten.

Vrijdag is het nog meest bewolkt en is er nog kans op een bui, daarna knapt het weer op, wel wordt het kouder. Is het vrijdag nog een graadje of 8, de dagen daarna verlopen kouder. Ook de nachten worden flink kouder met in de nacht vorst.

Dirk van der Meer