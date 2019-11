Advertorial: Beauty & Nails by Brigitte viert zesjarig bestaan

SNEEK – Op zaterdag 14 december a.s. is het feest bij Beauty & Nails by Brigitte in Sneek. De beautysalon bestaan dan zes jaar en dat wordt uitgebreid gevierd met leuke aanbiedingen, demonstraties en natuurlijk een hapje en een drankje.

Eigenaresse Brigitte van den Brom is zes jaar geleden als zelfstandige begonnen met een nagelstudio en heeft haar salon inmiddels uitgebouwd tot een toonaangevende, professionele beautysalon waar u terecht kunt voor o.a. schoonheidsbehandelingen, huidverbetering, pedicure, tanden bleken, nagelstyling, ontspannende massages of uitgebreide beauty-arrangementen. Inmiddels werken er vijf professionele medewerkers in de salon: Naast Brigitte zijn dat Vera, Fiona, Clarissa en Aukje.

Versa is al jaren een bekend gezicht voor de vaste klanten van Beauty & Nails. Zij is schoonheidsspecialiste en bovendien een topper als het gaat om nagelstyling. Fiona heeft ruim 12 jaar ervaring als schoonheidsspecialiste en is gespecialiseerd in complexe huidbehandelingen en huidverbetering. Zij ziet het als een uitdaging om juist klanten met een moeilijke huid een passende behandeling te geven en stralend de deur uit te laten gaan! Na eerder als collega’s te hebben samengewerkt is Brigitte er bijzonder trots op de Fiona de keuze heeft gemaakt voor Beauty & Nails by Brigitte. Naast schoonheidsbehandelingen kunt u bij Fiona ook terecht voor een pedicurebehandeling.

Clarissa heeft samen met Fiona de overstap gemaakt naar Beauty & Nails by Brigitte. Voor de perfecte wenkbrauwbehandeling of een professionele nagelbehandeling bent u bij haar in goede handen. Aukje is de nieuwste medewerkster van de salon, een uitstekende nagelstyliste!

Samen vormen de dames een enthousiast en gastvrij team met persoonlijke aandacht voor de klant!

Is uw interesse gewekt?

Kom dan zaterdag 14 december a.s. tussen 14:00 – 17:30 vrijblijvend kennismaken in de salon of maak alvast een reservering!

Praktische informatie

Beauty & Nails by Brigitte

Harinxmakade 42A

8601 AA SNEEK

Tel. 06-38760760

www.beautynailsbybrigitte.nl