IJlst- Tijdens de derde ‘Haarwensendag’ bij ‘De Kapster’ van Claudia Dijsssel in IJlst is het mooie bedrag van € 4800 bij elkaar geknipt!

Stichting Haarwensen is een stichting die belangeloos pruiken schenkt aan kinderen die kaal zijn van 0-18 jaar. Hoe belangrijk is het dat deze kinderen zich prettig voelen met mooi haar. Hiervoor is natuurlijk haar nodig maar ook zeker geld, het kost namelijk 1500,- om een pruik aan te meten, te maken en te onderhouden.

De cheque is inmiddels overhandigd!