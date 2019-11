Vanmiddag nattig

Viel reuze mee met het weertje gisteren. Terwijl het noordwesten van het land en langs het IJsselmeer met mist en laaghangende bewolking te doen had, loste dit in onze regio flink op, zodat we nog aardig wat zon mochten begroeten.

Vandaag andere koek, bewolkt met later af en toe lichte regen. Wel zacht met een temperatuur die opnieuw in de dubbele cijfers komt, 9 tot 11 graden. Wind zwak tot matig uit het zuiden.

Komende nacht gaat het wat harder regenen, minimumtemperatuur 9 graden, een zachte nacht.

Morgen verloopt eerst regenachtig, in de middag ook droge momenten. Zacht, 10 graden bij een zuid tot zuidwestelijke wind die toeneemt, matig tot krachtig.

Ook donderdag nog een natte zachte dag, daarna een overgang naar droger, zonniger en kouder weer met in de nacht vorstkansen.