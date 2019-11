Open dag bij B&B Yachting

Boornzwaag – In samenwerking met Krekt Sailing organiseert B&B Yachting een open dag voor alle geïnteresseerden voor zeilen in Turkije met een reünie voor oud-deelnemers van de zeilschool. Tijdens de open dag op zondag 8 december wordt informatie verstrekt over zeilen in Turkije en er zijn leuke workshops, zoals basis navigatie in kustwater en manoeuvreren, hoe doe je dat? Dit allemaal onder het genot van een hapje en een drankje.

Voorjaar aan de Turkse kust

Het duurt niet lang meer en dan start het voorjaar in Turkije alweer. Vanaf mei is het zeewater alweer zo’n 24 graden warm met een buiten temperatuur van ongeveer 27 graden. Stel je de mooiste voorjaarskleuren eens voor. De zachte warme wind. Dit is toch de mooiste tijd van het jaar om van de fantastische kust van Turkije te genieten? Speciaal hiervoor biedt B&B Yachting een aantal prachtige tweeweekse reizen aan.

Samenwerking met Krekt Sailing

Door de samenwerking met Krekt Sailing en de Tijnjehoeve kan B&B Yachting nu ook zeil & manoeuvreer praktijk cursussen aanbieden, om zo goed voorbereid je Turkse zeilvakantie in te gaan. Ook de vaarbewijzen I en II behoren nu tot de mogelijkheden.

10% vroeg boek korting

Deze hele week (zaterdag 23 november – zaterdag 30 november 2019) kan iedereen nog genieten van de vroeg boek korting. Wees er snel bij, want een week is zo voorbij en er zijn al veel weken geboekt voor 2020.

Waar?

Tijnjehoeve

Horse wei 10

8526 DS Boornzwaag (Nabij Sneek)

Voor meer informatie over de open dag of voor aanmelding kun je contact opnemen met B&B Yachting of Krekt Sailing op info@b-b-yachting.nl of neem een kijkje op de website van B&B Yachting.