De temperatuur komt komende dag rond de 10 graden uit, in de nacht geen vorst. Pas later in de week wordt het kouder en in het weekend is er weer vorst mogelijk. Vooral morgen, woensdag en donderdag verlopen bewolkt en regenachtig.

Vandaag houden we het droog, wel is het bewolkt bij niet al te veel wind uit het zuid tot zuidoosten. De temperatuur komt op een 9 graden uit.

Komende avond en nacht kan er eerst nog wat mist voorkomen en later in de nacht wordt de kans op motregen groter.

Morgen verloopt dan ook bewolkt en valt er af en toe (mot)regen. De temperatuur ligt dan rond de 10 graden bij een zuidelijke wind, zwak, af en toe matig.

Woensdag regent het wat harder, droge momenten zijn er ook. De wind wat sterker, zwak tot matig en waait uit het zuidoost tot zuidwesten. Temperatuur opnieuw rond de 10 graden.

Dirk van der Meer