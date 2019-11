Sinterklaassprookje Jan Huygen in de Ton

Sneek – Afgelopen vrijdag 22 november werd het sinterklaassprookje alweer voor de 92e keer opgevoerd. De basisscholen van Sneek en omgeving hebben weer erg genoten van het sinterklaassprookje.

De spelersgroep die tegenwoordig bestaat uit (ex) leerkrachten en andere enthousiaste mensen uit Sneek voerden dit jaar het stuk Jan Huygen in de Ton op. Het stuk dat bewerkt is en geregisseerd werd door Janke Bosma werd twee keer op de planken van Theater Sneek gebracht. Het even spannend als kolderiek avontuur rondom Jan Huygen in de Ton en de verdwijning van de koningskroon bevatte veel interactie met de zaal. Niet alleen tijdens de voorstelling, maar ook na afloop in de foyer werden er door de spelers veel knuffels en high five’s gegeven waarbij ook de kroon van de koning op vele kinderhoofdjes gepast moest worden.

Het sinterklaassprookje is een begrip voor Sneek en omgeving en het 100 jarig bestaan is nabij! ‘Mensen die dit lezen en het leuk vinden om dit samen met ons te bewerkstelligen zijn van harte welkom’, aldus Erwin Blikslager die de rol van Koning Nobelton speelde.

Foto: Nico Altenburg