SNEEK – Bij Niek de Jong en Thomas Schutz kan het geluk niet op. Zij hebben van hun passie werkelijkheid kunnen maken. Dit hebben zij gedaan door het ondernemen en de kerstsfeer te combineren. Zij bieden sinds kort kerstbomen in alle soorten en maten aan. En jawel, ze bezorgen ze tot bij u in de woonkamer.

Voordat Niek en Thomas begonnen met ondernemen, waren zij in Amsterdam werkzaam bij een bedrijf dat kerstartikelen verkoopt. Het beviel de twee jongens zo goed dat ze het zelf wel eens wilden proberen. De jonge ondernemers kwamen met het idee om kerstbomen aan te bieden en deze bomen tot in de woonkamer te bezorgen. Het begon als een probeersel maar zij merkten dat het zó goed liep, dat ze het ‘uitproberen’ al lang en breed waren vergeten. “Wij hebben voor de thuisservice gekozen om zo voor iedereen toegankelijk te zijn en een dienst verlenen aan de kopers is het beste wat er is. Er is natuurlijk veel concurrentie in de markt voor kerstbomen en het was voor ons daarom ook moeilijk in te schatten hoe de verkoop zou lopen, maar hoe het uiteindelijk is gelopen hadden we niet durven dromen”, aldus Niek de Jong.

De Nordmann-bomen die Niek en Thomas in het assortiment hebben zijn afkomstig uit Denemarken en worden ingekocht in Breda. De bomen worden aan de onderkant een klein stukje afgezaagd zodat de boom langer kan blijven staan. Ook wordt de boom dusdanig bewerkt zodat u zo weinig mogelijk last heeft van naalden in de woonkamer. Verder is het optioneel om een houten standaard onder de boom te laten monteren wanneer u geen standaard heeft om de boom in te zetten.

De kerstbomen worden tot in de woonkamer afgeleverd. Wanneer u een kerstboom bestelt bij Niek en Thomas zullen zij op de door u aangegeven datum bij u voor de deur staan. Zij nemen kerstbomen in verschillende soorten en maten mee. Wanneer u ter plekke toch een andere boom wenst, kunnen zij direct op uw wensen inspelen. Het bezorgen doen zij in Sneek en omstreken en hiervoor worden geen extra kosten in rekening gebracht.

Mocht u nou geïnteresseerd zijn of vragen hebben over de kerstbomen? Dan kunt u Niek en Thomas bereiken door een mailtje te sturen naar kerstbomensneek@gmail.com.