Flinke Winter Favorieten inspireert dit jaar ook met vier TED-Talks

Hemelum – Na een succesvolle start op de nieuwe warme winter locatie vorig jaar, is dé Wintermarkt dit jaar weer te gast bij zeilschool de Morra in Hemelum.

De Flinke Winter Favorieten is genieten van een goed gesorteerde selectie aan deelnemers, die samen de leukste winkelstraat van Nederland vormen in het weekend van 7 & 8 december. In de sfeervolle omgeving van de voormalige zuivelfabriek wordt er met elkaar een ultieme plek gecreëerd om kerstinkopen te komen doen onder het genot van lekkers uit de dampende foodtrucks en sfeervolle livemuziek van jonge muzikanten.

Ieder jaar zijn er diverse leuke workshops voor jong en ouder. Dit jaar ook een 16+… Op zondag komt Bho Roosterman, bekend van Linda TV, een workshop oldschool borduurwerkjes maken, maar dan wel 2.0 met erotische afbeeldingen.

Nieuw dit jaar zijn de TED-Talks. Vier influencers komen vertellen over topics, die de moeite waard zijn om te delen en te verspreiden. Denk aan sustainable lifestyle, trends voor 2020 en fotograferen.

Kortom maak je agenda vrij, wees goed voorbereid en kom op 7 & 8 december naar Hemelum. Samen maak je er een onvergetelijke dag van!

Praktische informatie

Entree: De entree bedraagt € 5,- voor volwassenen, kinderen tussen 4 en 12 jaar betalen € 2,- en kinderen tot 4 jaar zijn gratis.

Datum: zaterdag 7 december en zondag 8 december 2019

Aanvang: Beide dagen van 11:00 uur tot 18:00 uur

Locatie: Zeilschool de Morra / Buorren 31 / 8584 VC / Hemelum / 06-41273724 (Claartje)

Parkeren: gratis en er rijdt een pendelbusje

Vragen?: Claartje Lunter: 06-41273724 of claartje@itflinkeboskje.nl