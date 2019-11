Bogerman opent deuren voor Beroepenavond

Sneek – Op woensdagavond 11 december opent CSG Bogerman (Hemdijk 2) haar deuren voor de jaarlijkse beroepenavond.

Op deze avond zijn leerlingen en ouders van 3,4,5 HAVO, 4,5,6 VWO en VMBO van harte welkom om zich te oriënteren in beroepen. De school is open vanaf 19.00 en de gemeenschappelijke opening start om 19.30. Er zijn twee voorlichtingsrondes, waarbij de eerste om 19:45 start en de tweede om 20:30. De voorlichtingen worden in leslokalen gegeven. Wie in welk lokaal zit en in welke ronde dat is, kun je op de website van de beroepenavond vinden. De meeste beroepen geven niet in alle twee rondes voorlichting. Wanneer je heel erg geïnteresseerd bent in een bepaald beroep en je de voorlichting daarover beslist niet wilt missen, kijk dan goed op het rooster waar en wanneer dat beroep aan de beurt is!

Laat je verrassen en niet is onmogelijk! Als je je kansen maar grijpt!

Schrijf je in op de website & maak kans op bioscoopbonnen!