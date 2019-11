De Hyperboreeërs zijn terug in Friesland

Sneek – The Hyperborean Brotherhood van G.J. Slotboom is weer in Friesland nadat het vanaf 3 juni in Slot Zeist hing voor de Nationale Portretprijs. Het schilderij maakt deel uit van de expositie ‘The end of things’ in het Martena Museum in Franeker. Het hangt nu zoals het oorspronkelijk was bedoeld: bij elk persoon van de Sneker vriendengroep hangt een karakterbeschrijving. De tekstschrijver Dolf Alberts (primus inter pares van de groep) heeft deze beschrijvingen aangeleverd. De teksten zijn toegevoegd met een knipoog naar De Jeruzalem broederschap van Jan van Scorel uit 1528 waarop Slotboom zijn portret baseerde.