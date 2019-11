Sinterklaas per trein aangekomen in het Modelspoormuseum

Sneek – Vrijwilligers van Het Nationaal Modelspoor Museum werden vanmorgen aangenaam verrast door de aanwezigheid van de Sinterklaastrein. Dit jaar is Sinterklaas aangekomen per trein in Apeldoorn en was ook gelijk maar doorgereden naar ons museum. De Sinterklaastrein rijdt zijn rondjes en stopt op het station van de Snitser Bergbaan. Op advies van zijn Pieten zijn er pepernoten bijgelegd. Dit zou de “eetlust van de Pieten” bevorderen.

De trein is zaterdags vanaf 10.00 uur live te volgen in het museum en op zondag en dinsdag t/m vrijdag vanaf 13.00 uur. Als de kinderen het juiste aantal pepernoten op het station kunnen vinden, verdienen ze een lekkere traktatie.

Het museum zit in het station van Sneek en is goed bereikbaar met de auto, bus en trein. Alle informatie is ook op www.modelspoormuseum.nl te vinden.

Foto: Modelspoormuseum