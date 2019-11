Waarom daglicht zo belangrijk is

Ingezonden – De dagen worden korter en veel mensen hebben moeite om elke dag voldoende daglicht te krijgen. We zitten teveel in het donker. Wist je dat dat gevolgen heeft voor je gezondheid?

Het advies van de gezondheidsraad is om elke dag tussen 10.30 uur en 15.00 uur een half uur naar buiten te gaan. Lijkt niet veel, maar is in de praktijk is dat best moeilijk. Daarbij je handen en hoofd moeten onbedekt zijn en dat is in de winter frisjes.

Biologische klok

Uit onderzoek blijkt dat mensen die genoeg daglicht krijgen beter slapen in vergelijking met mensen die teveel in het donker zitten. Licht is een belangrijk onderdeel van de biologische klok. Het heeft invloed op onze hormonen en die bepalen ons dag- en nacht ritme. Te weinig daglicht brengt onze biologische klok behoorlijk in de war.

Gezondheidsklachten

Slaap je slecht dan is dat geen goed nieuws voor je hormoonhuishouding. Die raakt ontregeld waardoor je gehumeurd raakt en dat kan leiden tot depressies. Bovendien eten mensen die slecht slapen vaker ongezond in vergelijking met mensen die wel goed slapen. Je hebt dus meer kans op obesitas. Ook een alcoholverslaving ligt op de loer.

Overdag in goed lichten werken is een betere optie. Uit onderzoek blijft dat mensen die overdag in de buitenlucht werken of op een kantoor met goed licht een stuk vrolijker zijn dan nachtwerkers. Hoe zit dat dan precies? Daglicht heeft invloed op het hormoon serotonine en als je die veel aanmaakt ben je beter gehumeurd. Ander voordeel van werken in de buitenlucht is dat je meer vitamine D binnenkrijgt. Zonlicht zorgt voor de aanmaak van vitamine D. Mensen die hier een gebrek aan hebben ervaren vermoeidheidsklachten, lusteloosheid en spierklachten. Over een langere periode gezien leidt het zelfs tot verzwakte botten.



Meer aandacht

Deskundigen vinden dat er meer aandacht moet komen voor wat het gebrek aan daglicht en wat voor effect dat heeft op onze gezondheid. Eigenlijk weten we niet eens goed hoe we ons moeten voelen. Iedereen weet dat roken ongezond is, maar hoe belangrijk licht voor je humeur en nachtrust is weet bijna niemand. Tijd voor verandering dus.

Jammer genoeg kan niet iedereen hovenier worden. Een speciale lamp aanschaffen die kunstmatig licht nabootst kan uitkomst bieden. Verder is het raadzaam om 's ochtends vroeg of rond lunchtijd een halfuurtje naar buiten te gaan. En hoe verleidelijk het ook is blijf als het slecht weer is niet altijd binnen zitten wanneer je vrije tijd hebt. Kies ook buitenshuis activiteiten.