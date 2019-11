Mario Kramer start met geven van gitaarles in Woudsend

Woudsend – Vanaf nu is het mogelijk om ook in Woudsend gitaarles te volgen bij Kunstencentrum Atrium. Docent Mario Kramer leert er beginners de basistechnieken en helpt gevorderde spelers verder in hun ontwikkeling. Hij geeft les op akoestische gitaar – met stalen of nylon snaren – en elektrische gitaar. Ook is het mogelijk om bij Kramer basgitaarles te volgen.

Foto: Casper Ferwerda

Bij de lessen wordt gekeken naar wat leerlingen graag willen leren en naar hun muzikale voorkeuren. Alle stijlen kunnen aan bod komen; van pop en rock tot metal, funk en klassiek. De lessen worden gegeven in de woning van Kramer in Woudsend. Zowel jongeren als volwassenen kunnen les krijgen. Op donderdag en vrijdag aan het begin van de middag, andere dagen ‘s avonds of ’s ochtends.

Beginnende gitaristen leren onder andere een efficiënte techniek bij het spelen van melodieën en akkoorden, het gebruik van vingers en het plectrum bij het aanslaan van de snaren en het aannemen van een goede houding. Ook legt Kramer de onderdelen van een gitaar uit. Er wordt gespeeld aan de hand van tablatuur (TAB) of het notenschrift. Ook zonder notatie is tijdens de lessen veel mogelijk. Gitaristen die de basis beheersen, kunnen zich gaan verdiepen in bepaalde stijlen en technieken waaronder fingerpicking, alternate picking, strumming (slagjes) en het vibrato-spel. Verder kan Kramer ervaren gitaristen helpen met de theorie en zaken als toonsoorten, akkoordopbouw, maatsoorten en akkoordschema’s.

Mario Kramer

Mario Kramer begon op 10-jarige leeftijd met gitaarles. Hij studeerde in 2003 af aan de opleiding lichte muziek/jazz van het Prins Claus Conservatorium in Groningen met als hoofdvak elektrische gitaar. Tijdens zijn studie begon Kramer met lesgeven op muziekscholen en basisscholen. In 2006 voltooide hij de cursus ‘muziek aan de basis’ van het conservatorium in Rotterdam. Kramer geeft al vele jaren gitaarles bij Kunstencentrum Atrium en coacht bij de muziekafdeling diverse popgroepen. Vanaf zijn tienerjaren treedt Kramer op in bands. Momenteel speelt hij elektrisch gitaar in de rockformatie Dear Mr. Fantasy en akoestische gitaar in Paddy’s Day Off, een trio met Ierse en Schotse folk. Daarnaast geeft Kramer geregeld solo-optredens.

Belangstellenden voor de gitaarlessen in Woudsend kunnen met vragen en voor aanmelding terecht bij Mario Kramer: 06 – 28041076, mail@mariokramer.com.

Foto: Marijke Wentink