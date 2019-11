Warme Winteravond bij GroenGoed Hommerts

Hommerts – Op vrijdag 22 november organiseert GroenGoed in Hommerts als vanouds de warme winteravond. ‘s Avonds tussen 19.00 uur en 21.30 uur word je van warm welkom geheten bij de opening van onze kerstshow.

De toegang is gratis en zijn er diverse kraampjes en er is live muziek. De gelegenheid om even in alle rust de opgebouwde kerstshow te bezichtigen en ideeën op te doen voor de feestmaand december. Bovendien zijn er een aantal speciale aanbiedingen die gelijk meegenomen kunnen worden.

Praktische informatie:

Entree: gratis

Locatie: Hettingaweg 40, Hommerts

Tijd: 19.00 uur t/m 21.30 uur