Sneeker oliebol wint opnieuw landelijke prijs!

Sneek – Voor de zevende keer op rij wint Venemafood uit Sneek de landelijke BakkersVakWedstrijden in de categorie Oliebollen. Desondanks blijft het een unieke prestatie dat een productiebedrijf deze prijs wint. De overige deelnemers bestaan namelijk vooral uit ambachtelijke brood- en banketbakkers.

Eigenaar Stephan Venema was te druk met bakken van appelbeignets om de prijs zelf op te halen. Trotse Venema senior had de eer om de beker in ontvangst te nemen “Su binne gewoan ‘t lekkerst van allemaal” aldus Eddie Venema.

Stephan is vanzelfsprekend ook trots dat hij opnieuw een prijs in de wacht heeft gesleept. “Het blijft spannend om je eigen ontwikkelde product te presenteren aan een vakjury. Deze prijs bevestigt dat wij oliebollen van ambachtelijke kwaliteit leveren. Het is echt een eer om in de wedstrijd een prijs te winnen. Het is deze week dubbel feest. We vieren namelijk ook ons 10-jarig jubileum.”

In Nederland kan iedereen binnenkort weer genieten van de Sneeker oliebol. Ze zijn verkrijgbaar in verschillende supermarkten. In het noorden van Nederland zijn ze onder andere te koop bij Poiesz-supermarkten.