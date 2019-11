Medewerkers in de ouderenzorg krijgen steeds vaker te maken met psychiatrische zorgvragers

Sneek – ROC Friese Poort organiseerde woensdag 20 jl. een symposium over de psychiatrische zorgvragen in de ouderenzorg. In toenemende mate krijgen medewerkers in de ouderenzorg te maken met cliënten met psychoses en andere psychische aandoeningen. Een grote uitdaging voor deze medewerkers. Want hoe ga je om met een oudere met een psychose als je hier niet voor bent opgeleid? En wat

doe je als een cliënt je agressief bejegend? Willem Kingma, GZ-psycholoog, Klaske Rinsma, verpleegkundig specialist GGZ en Paul David Meesters, psychiater in de ouderenzorg, gaven tijdens het symposium antwoord op deze vragen en voorzagen de ruim zeventig bezoekers van waardevolle tips en adviezen.

Psychiatrische zorgvrager

‘We horen steeds vaker van onze studenten die werken en leren in de ouderenzorg dat zij worstelen met psychiatrische zorgvrager in de ouderenzorg’, zegt Jeannette Huitema, docent verpleegkunde bij ROC Friese Poort in Sneek. ‘We vinden het belangrijk om gehoor aan deze vragen te geven en onze studenten te voorzien van de juiste informatie en kennis om hier mee om te gaan. Daarom organiseren we het symposium Psychiatrische zorgvrager in de ouderenzorg voor onze studenten, maar ook voor zorginstellingen en organisaties die hier mee te maken we hebben. Verschillende experts op dit gebied voorzagen onze bezoekers van uitleg over bijvoorbeeld psychoses bij ouderen. Hoe herken je dit? Wat kun je doen als medewerker of stagiaire, of wat moet je juist niet doen? Allemaal praktische tips die onze studenten en de andere bezoekers houvast geven tijdens hun werk of stage.’

Advies voor op de werkvloer

Willem Kingma, GZ-psycholoog bij Patyna gaf het publiek adviezen hoe je als medewerker bij een zorginstelling om kunt gaan met cliënten met psychiatrische problemen. ‘We kijken allemaal door onze eigen bril naar de wereld. Dit is een metafoor die ik veel gebruik omdat iedereen zijn eigen kijk heeft op situaties. Kennis van het vakgebied en/of een naaste collega die bekend is met psychiatrische zorg kunnen ervoor zorgen dat je als zorgkundige op de juiste wijze kunt handelen.’

Ouderen en medicatie

Paul David Meesters, ouderenpsychiater bij van Andel, sprak over psychofarmaca bij ouderen met een psychiatrische aandoening. ‘Je hebt als zorgkundige echt een belangrijke rol om symptomen te signaleren. Jaarlijkse of vaste overleggen zijn belangrijke momenten om de voortgang van een patiënt te bespreken en kritisch naar medicatie te kijken. Je hoort altijd veel over het starten van medicatie. Maar afbouwen dat is zeker net zo belangrijk, daar is weinig literatuur over. Als je dat gaat doen, dan is het soms best ingewikkeld. Je hebt de patiënt, familie, je team, doctoren en de farmaceut. Je ziet ook vaak als je een afbouwvoorstel bespreekt, dat de meningen verdeeld zijn.’ zegt Paul David Meesters. Door middel van een casus liet hij zien waar je mee te maken krijgt tijdens het afbouwen van medicatie bij ouderen met een psychiatrische aandoening. ‘Je krijgt te maken met verschillende experts, de patiënt is op zijn of haar manier ook een expert. Door samen in gesprek te gaan leer je als zorgkundige veel en je krijgt een ander gesprek door samen te kijken wat het beste plan wordt.’