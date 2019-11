Koude woensdag

De dag is gestart met een graadje vorst en opklaringen, maar dichte mist wint terrein vanuit het oosten. Later gaat dit over in laaghangende bewolking. Met een beetje pech krijgt het zonnetje het vandaag hierdoor moeilijk en de temperatuur komt dan ook niet veel hoger uit dan 3 graden. Wind meest zwak uit zuidoost tot oost.



De avond en nacht verlopen met laaghangende bewolking, temperatuur rond nul.

Morgen houden we last van laaghangende bewolking, wat zon is later mogelijk. De temperatuur komt bij een oostelijke wind niet veel hoger uit dan 4 graden.

Vrijdag, zaterdag en zondag houden we het droog, verlopen deze dagen meest bewolkt, wel boekt de temperatuur winst en is de nachtvorst weer verleden tijd.

Kijkje op langer termijn, dan lijkt volgende week de nattigheid weer toe te nemen en zien we de temperatuur naar de dubbele cijfers gaan.

Dirk van der Meer