Stadsbelang IJlst staat op het randje van opheffing

IJlst- Als er niet snel nieuwe bestuursleden komen, moet IJlst het vanaf volgend jaar doen zonder stadsbelang. Het zittende bestuur heeft er bij elkaar opgeteld twintig jaar opzitten als trekker van de kar en wil het stokje graag overdoen aan nieuwe mensen. Maar die zijn niet te vinden.

“We hebben diverse oproepen gedaan via Facebook en via ons dorpsblad”, vertelt interim-voorzitter Sanne van Lienden van stadsbelang IJlst. “Daarnaast hebben we mensen persoonlijk benaderd, maar daar hebben we geen reactie op gekregen.”

Het stadsbelang heeft zich de afgelopen jaren onder meer beziggehouden met het herbestemmen van het oude gemeentehuis. En meer algemeen, als inwoners klachten hebben, gaat stadsbelang in gesprek met de gemeente.

Opheffingsbijeenkomst

Op 3 december is de eerste opheffingsbijeenkomst. Als er dan geen bestuursleden zijn, is het gedaan met stadsbelang. Van Lienden: “Ik vind het heel erg jammer dat er geen mensen meer zijn, die er ook voor de stad willen zijn.”

