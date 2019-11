Sneek-Opklaringen hebben onze regio bereikt, ook vallen er eerst nog enkele buitjes. De buitjes sterven langzaam maar zeker uit en opklaringen krijgen de overhand. De wind waait zwak tot matig uit het noordwest tot westen, maximumtemperatuur 8 graden.

De avond en nacht verlopen vrij helder met weinig wind en de temperatuur zakt tot rond het vriespunt. Tevens ontstaat er mist welke morgen maar moeizaam gaat oplossen.

Woensdag moeten we eerst rekening houden met mist, later opklaringen en met het een maximumtemperatuur van 6 graden, is het wat kouder. De wind waait morgen uit zuidoost tot oost.

In de nacht naar donderdag komt de temperatuur iets onder nul uit, donderdag zelf verloopt zonnig en is het niet veel warmer dan 5 graden.

Krijgen we te maken met een periode van kouder weer? Het antwoord daarop is neen, dat zit niet in het vat. Als ik de lange termijn kaarten erbij pak, dan is er van enig winterse perikelen komende tijd geen sprake. Vanaf volgende week lijkt de temperatuur te stijgen naar de dubbele cijfers met geregeld regen en af en toe veel wind.

Dirk van der Meer