Kledinguitleen Balk ontvangt cheque voor uitbreiding

Balk- Sander Feenstra heeft uit naam van de Rabobank het stichtingsbestuur van Kledinguitleen Balk een cheque mogen overhandigen van 1.500 euro. De donatie is mogelijk gemaakt door het Rabobank Coöperatiefonds. Kledinguitleen Balk gaat samen met vele vrijwilligers in het voorjaar van 2020 de bovenverdieping verbouwen en aanpassen. De uitgebreide collectie feest- en verkleedkleding kan dan volledig getoond worden. Het doel is om meer thematische hoeken te creëren.

Op dit moment ligt nog veel kleding afkomstig van Toneeluitleen Joure en de collectie van wijlen Johan Huisman opgeslagen bij verschillende vrijwilligers thuis. Het ontvangen bedrag zal volledig aan de verbouwing ten goede komen. Na de verbouwing zal de oppervlakte van Kledinguitleen Balk meer dan verdubbeld zijn.