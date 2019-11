Restaurant Texas Steak erkend leerbedrijf

Sneek- Restaurant Texas Steak in Sneek is afgelopen week erkend als leerbedrijf. Hiermee is Texas Steak opgenomen in het register voor MBO studenten, zodat zij een goede stage of leerbaan kunnen vinden. De Wet educatie en beroepsonderwijs verplicht mbo-studenten het praktijkgedeelte van hun opleiding te volgen bij een erkend leerbedrijf.

Het Sneker steakrestaurant biedt studenten een goede en veilige werkplek die aansluit bij de horeca opleiding. Chefkok Momi Siboni en gastvrouw Jannie Siboni hebben met meer dan 30 jaar ervaring al veel personeel opgeleid. Velen van de door Siboni opgeleide mensen werken in de Sneker horeca.