Opnieuw zondagsdienst in Antonius Ziekenhuis vanwege cao-onderhandelingen

Sneek-De onderhandelingen over een nieuwe cao voor de ziekenhuizen hebben nog geen resultaat opgeleverd. De vakbonden hebben daarom bekendgemaakt dat aanstaande woensdag 20 november tussen 00.00 uur en 23.59 uur meerdere afdelingen in het Antonius een zondagsdienst gaan draaien. Het ziekenhuis belt alle patiënten van wie de afspraak moet worden verplaatst in verband met deze cao-actie.

Afdelingen die een zondagsdienst draaien

Operatieafdeling inclusief sedatiepraktijkspecialisten en CSA Radiologie (Sneek, Emmeloord en Lemmer) Poliklinieken (Sneek en Emmeloord) Orthopedie

Dermatologie

Longgeneeskunde

Neurologie

Reumatologie

Gynaecologie Verpleegafdelingen AB0, AB1, AB2

CD0, CD1 (Z0, betreffende de verpleegkundigen van CD1)

Dagverpleging Emmeloord

IC Fysiotherapie Activiteitenbegeleiding Bibliotheek en infopunt

Als u voor 20 november niet bent gebeld, gaat uw afspraak in het ziekenhuis gewoon door.