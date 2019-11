Menno’s Bôle na 500 jaar weer thuis in Witmarsum

Witmarsum- Onder grote belangstelling werd afgelopen zaterdag bij korenmolen De Onderneming in Witmarsum de eerste Menno’s Bôle gepresenteerd. Henk Stenvers, voorzitter van de Doopsgezinde Wereldbroederschap, sneed het eerste exemplaar aan. Het werd aan hem overhandigd door bakker en molenaar Christa Bruggenkamp en landbouwer Menno de Vries. Het brood is gebakken van de graansoort Turkey Red Wheat. Deze graansoort is door Mennonieten eeuwenlang van de ene naar de andere plek meegenomen, meestal omdat ze vanwege vervolging gedwongen waren te verhuizen. Op elke plek bouwden ze weer een nieuw bestaan op met hetgeen voorhanden was. Altijd namen ze hun zaden en granen met zich mee. Nu na 500 jaar is het graan Turkey Red Wheat terug in Witmarsum, het dorp waar de kerkhervormer Menno Simons in 1469 werd geboren. Via Amerika kwam het graan bij de Witmarsumer landbouwer Menno de Vries, die het zaaide en oogstte. Bakker Christa Bruggenkamp van de Witmarsumer korenmolen De Onderneming maalde het graan en bakte er samen met Jippe Braaksma een heerlijk oerbrood van.

Op de middag na de presentatie waren er al 150 Menno’s Bôle’s verkocht. Het idee voor Menno’s Bôle ontstond in 2018. Toen organiseerde de Stichting Ekspedysje Wytmarsum de succesvolle tentoonstelling Menno Simons Groen in het kader van Leeuwarden Friesland Culturele Hoofdstad. Tijdens die tentoonstelling kwam uit Amerika het bericht over het oergraan Turkey Red Wheat en werd het graan verscheept naar Menno de Vries. Zo kwam het graan na 500 jaar weer thuis in Witmarsum.

Foto: Truida Sluiman