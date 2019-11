Kijken, proeven en doen… op open dag Friesland College

Sneek/Heerenveen/Leeuwarden – Woensdag 20 november van 14 tot 21 uur wordt de open dag van het Friesland College gehouden op alle locaties in Leeuwarden en Heerenveen.

Kijken, proeven en doen… Dat is het motto van de open dag op het Friesland College.

Helemaal nieuw én in bedrijf is de grote textielprinter, waarmee studenten van de opleiding Mode Design hun eigen stoffen kunnen ontwerpen en bedrukken. Hieraan gekoppeld is een hoogwaardig digitaal systeem, waarmee elk dessin is te maken. Voor studenten geeft deze printer veel creatieve vrijheid. Er is ook een ‘hoger doel’: experimenteren met duurzame en lokaal gemaakte materialen. Zo past dit textiel-lab naadloos in de koers van het Friesland College, dat stevig inzet op duurzaamheid in het beroepsonderwijs.

Allerlei lekkers

De printer staat in Triangel van het Friesland College, aan de Julianalaan in Leeuwarden. Op de campus is uiteraard veel meer te beleven. In demo’s in het levensechte vliegtuiglokaal bijvoorbeeld, waar bovendien een prijs is te winnen voor wie het beste het gewicht weet te raden van een koffer.

In restaurant LEF valt van alles te proeven, van lekkere koffie tot cocktails met bijzondere smaakcombinaties. De bakkers maken weer allerlei lekkers, om te eten en ’t zelf ook eens te proberen. Ook presenteert een aantal bedrijven nieuwe bbl-trajecten met een interessante combi van werken en leren, onder meer op de Ameland Academy en bij Westcord.

FC-school D’Drive toont op de Cybercampus een aantal nieuwe opleidingen op digitaal gebied. Hier valt ook van alles te doen. Dit geldt eveneens voor de demo’s van de opleidingen voor pedagogisch werk en onderwijsassistent, waar je als bezoeker meer krijgt dan een verhaal.

Als altijd schakelt het Friesland College vooral studenten in. Zij kunnen immers het best vertellen wat een opleiding in de praktijk betekent. In locatie Neushoorn valt dan ook van alles te zien en te horen, maar zijn ook studenten beschikbaar om te vertellen over de creatieve opleidingen van het Friesland College. Over de acteursopleiding bijvoorbeeld, die de komende jaren flink gaat groeien door afspraken van de noordelijke mbo-scholen.

Heerenveen

Op locatie Sportstad in Heerenveen zijn doorlopend activiteiten en demonstraties van het CIOS, waar iedereen van harte wordt uitgenodigd om wat te proberen. Liever een schoonheidsbehandeling? Dat kan in het leerbedrijf van Wellness bij Sportstad, met onder meer een handverzorging en rugmassage door studenten.

Bij activiteitenopleiding Cosmo op Sportstad is het geregeld ‘showtime.’ Ook andere opleidingen presenteren zich in Heerenveen. Bij de techniekopleidingen in locatie Saturnus is het bijvoorbeeld mogelijk om je auto professioneel te laten taxeren. Zo valt overal wat te beleven.

Maar het belangrijkste doel is natuurlijk: goede voorlichting aan potentiële studenten. Centraal staat in Leeuwarden en Heerenveen dan ook het Keuzeplein, waar allerlei tests klaarstaan en volop ruimte is voor gesprek.