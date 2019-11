Durf jij een galerie binnen te stappen?

INGEZONDEN – Ooit een galerie binnen durven stappen? Ja, durven… Vaak kijk je door een enorm groot raam een blinkend witte ruimte in. Je ziet geen enkele bezoeker, behalve die streng kijkende mevrouw achterin. Mogelijk de eigenaresse of gastvrouw. Natuurlijk in het zwart gekleed met dito bril. En rode lippenstift. Streng dus.

Het is het schrikbeeld van veel mensen die weliswaar nieuwsgierig zijn naar wat er hangt, maar gewoonweg de drempel niet over durven. Gelukkig wordt er steeds luchtiger over kunst gedaan. Daar begon wijlen (levens)kunstenaar Anton Heyboer al mee door schilderijen voor een prikkie aan de gewone man te brengen. Vond hij belangrijk.

Inmiddels is er ook al jaren de zogenoemde Affordable Art Fair (AAF). Wat het woord zegt: kunst die iedereen zich kan veroorloven. Deze fair in Amsterdam-noord staat vol kunst, aangeboden door galeries. Laagdrempelig en gezellig. Iedereen kan komen kijken. Je kunt er gewoon met je spijkerbroek aan en een weekendtas op naar binnen.

Je werd niet serieus genomen

De AAF werd dit jaar voor de veertiende keer gehouden, in verschillende landen. Opgezet door ex-militair Will Ramsay. Een man die zeer geïnteresseerd was in kunst, en tegelijkertijd baalde van het feit dat het altijd zoveel geld moest kosten en dat je als ‘gewone man of vrouw’ nogal hautain bejegend werd in galeries. Zeg maar; dat je er met je Rains rugzak over je spijkerjack en je door-de-weekse schoenen aan niet binnen kon komen. Of in ieder geval niet serieus werd genomen. Dat moest anders, vond hij, en startte deze markt.

De kunst die wordt aangeboden is verschillend van stijl. Van straatkunst tot fotografie en van klassieke schilderijen tot aan pop-art. Je vindt er van alles. En ook niet de minste kunstenaars. Alhoewel het laagdrempelig is, tref je er zeker talenten aan. En dan weet een kunstliefhebber dat het werk van deze kunstenaar alleen maar meer waard kan worden. Mits deze bij de juiste galerie is aangesloten. Daar moet je op letten.

Gewoon naar binnen voor werk van Anton Heyboer

De werken gaan van een krappe honderd euro tot aan duizenden euro’s, maar nooit meer dan 7500 euro. Dat is de regel. Ieder jaar is er de kans om op deze manier aan kunst te komen.

Toch nog even kijken op de verkoopsite van wijlen Anton Heyboer. Dat laat zien dat je voor 500 euro een ‘oud werk’ van hem hebt van 40 bij 50 centimeter. Voor 350 euro heb je ‘de kip’, getekend op rijstpapier. Voor die prijs heb je ook een schilderij, lekker in de verf. Het is maar wat je wilt. En bij Joke, de vrouw die de werken van Heyboer verkoopt, kun je gewoon aankloppen. Ritje naar Den Ilp in Noord-Holland en je kunt in je kloffie met een je oude Cowboysbag tas gewoon naar binnen.