Sneek-Wat een geweldige meevaller met het weer beleefden we gisteren, het bleef de geheel dag vrij zonnig bij niet al te veel wind. Pas in de avond werd het bewolkt en ging het in de nacht regenen en regende het af en toe flink. Er viel tot vanochtend een kleine 9 mm in Sneek.

Deze maandag verloopt overwegend bewolkt en valt er vooral vanmiddag en avond af en toe (mot)regen, dit bij een wind die uit het noord tot noordwesten waait, zwak tot matig. De meeste regen wordt voor het oosten van het land verwacht, in onze regio valt er nog een 5 mm tot morgenochtend volgens de laatste berekeningen De temperatuur komt op een 8 graden uit.

Komende nacht blijft het overwegend bewolkt en is er nog steeds kans op regen. Minimumtemperatuur 5 graden.

Morgen meest bewolkt, kans op een buitje, wind zuidwestelijk, zwak tot matig, later op de dag af en toe vrij krachtig. Temperatuur 7 graden.

In de nacht naar woensdag klaart het op en daalt de temperatuur tot dichtbij nul, grondvorst en tevens kans op mist. Woensdag opklaringen, mogelijk eerst nog mist en bij een zuidoostelijke wind wordt het niet veel warmer dan een graadje of 6. De rest van de week lijkt het droog te blijven, eerst opklaringen, later weer meer bewolking.

Dirk van der Meer