Oudega- Op zaterdag 7 december organiseert E.M.M. Oudega van 13.30 uur tot 17.00 uur een sfeervolle kerstmarkt met als thema ‘Natuurlijk Chique’ in MFC It Joo in Oudega. Er zijn veel mooie kerstartikelen, groendecoraties, woonaccessoires om het huis van binnen en buiten mee in kerstsfeer te brengen.

Onder het genot van heerlijke versnaperingen kunnen bezoekers luisteren naar prachtige live muziek en meedoen aan de Santa Bingo.