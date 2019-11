Sneek – Woensdag 27 november 19.30 uur is in It Dielshûs in Wommels de openbare thema-avond ‘New Deal om het landschap te redden’. De thema-avond staat in het teken van de inrichting van ons Friese landschap en het gebruik van onze grond.

Sprekers zijn Rijksbouwmeester Floris van Alkemade en agrovisionair Theo Mulder. Van Alkemade geeft met zijn ‘Panorama Nederland’ een ruimtelijke verbeelding van hoe Nederland en Fryslân de komende decennia kunnen veranderen, dit tegen de achtergrond van klimaatveranderingen, hervorming van de landbouw en de energietransitie.

Mulder houdt zich al ruim 20 jaar bezig met herstellende landbouw en vitale bodems. Zijn boodschap is ‘Boerderijen zijn de apotheken van de toekomst’. Mulder is voorzitter van ‘Symphony of Soils’ en spreekt over de relatie tussen gezonde grond, gezond eten en gezondheid van mens, plant en dier.

Aansluitend gaat senator Gerben Gerbrandy in discussie met een forum gevormd door van Alkemade, Mulder, architect Nynke Rixt Jukema (initiatiefneemster van Feel the Night) en duurzaam ondernemer Gosse Beerda, bekend van de tot hotelkamer omgebouwde vuurtoren en havenkraan in Harlingen.

De thema-avond is een initiatief van FNP Súdwest-Fryslân. Raadslid Sicco Rypma: ”We koesterje ús Fryske lânskip. Mei dizze temajûn wolle we ynwenners, ynstânsjes, boeren en oare ûndernimmers mei-inoar ferbine. Eltsenien is wolkom”.

Thema-avond ‘New deal om het landschap te redden’.

Woensdag 27 november, 19.30 uur Dielshûs Wommels.

Podcast met voorgesprek https://tinyurl.com/yeaktcr5