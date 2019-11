Vriesia tien dagen lang uniek decor van glaskunst

Sneek – Elk jaar staat Vriesia, Bouwen met Glas tien dagen lang in het teken van glaskunst. Tijdens dit bijzondere evenement wordt het pand aan de Tingietersstraat 20 omgetoverd tot een unieke glaskunstexpositie met diverse kunstwerken van toepassingen met glas en licht en zijn er diverse workshops.



Om klokslag 10:00 uur klinkt op het terrein van Vriesia, Bouwen met Glas een hoop glasgerinkel. Onder toeziend oog van tientallen belangstellenden, wordt de Glaskunst 10-daagse geopend. Symbolisch wordt een fles champagne tegen een ruit aan geslingerd en spat de ruit uiteen. Met de scherven wordt een kunstwerk gemaakt, dat voor de ingang van het pand staat tentoongesteld.

“Er is zoveel mogelijk op het gebied van glas. Het is een veelzijdig product en kan op verschillende manieren worden toegepast. Veel mensen weten niet wat je allemaal met glas kunt doen. De veelzijdigheid willen wij graag laten zien!” De afgelopen dagen zijn elf kunstenaars hard aan de slag geweest om de expositie in te richten met de meest unieke en uiteenlopende glaskunstwerken. Dit jaar heeft ook een aantal leerlingen van het Bogerman College de handen uit de mouwen gestoken om een deel van de expositie vorm te geven.

De komende dagen geven diverse kunstenaars workshops op het gebied van glaskralen maken, glasfusion, glas in lood, riet en glas op stok. Tevens is er de Glaskunst Fotowedstrijd waarbij men wordt uitgedaagd om een bijzondere foto te maken van een Glaskunstobject van de expositie. Nog geen ervaring in het fotograferen van glas? Geen zorgen. Vandaag van 13:30 tot 16:30 uur geeft Fotoclub ‘t Filter een workshop waar alle in’s en out’s worden besproken voor het fotograferen van glasobjecten.